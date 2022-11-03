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Verimsiz uyku göz tansiyonu yapar mı?

Yapılan bir araştırmada, verimsiz uykunun göz tansiyonu hastalığı ile ilişkili olabileceği ortaya çıktı. İşte o bilgiler…

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 10:12
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Verimsiz uyku ile göz tansiyonu arasında bağlantı var mı?

Verimsiz uyku göz tansiyonu yapar mı?
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Araştırmacılar, İngiltere'deki 400 binden fazla kişinin verilerinin yer aldığı Biobank adlı biyomedikal veri tabanını kullanarak ortalama 57 yaşındaki deneklerin az uyku, uykuya dalamama (insomnia) ve gündüz uyku hali gibi uyku davranışlarını inceledi. BMJ Open dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bilim insanları, görme kaybı ile uyku arasındaki bağlantıyı inceleyen bir çalışma başlattı.

İdeal uyku süresinin 7 ila 9 saat olarak belirlendiği çalışma kapsamında denekler 10,5 yıl boyunca takip edildi. Elde edilen bulgulara göre 8 bin 690 kişide tedavi edilmediğinde körlüğe yol açabilecek göz tansiyonu tespit edildi.

Çalışmada, sağlıklı bir uyku düzenine sahip insanlarla karşılaştırıldığında, horlama ve gündüz uyku haline sahip kişilerin göz tansiyonuna yakalanma riskinin yüzde 10 daha fazla olduğu belirlendi.Uykusuzluk çekenler ve fazla ya da az uyku düzenine sahip kişilerin göz tansiyonu riskinin yüzde 13 oranında arttığı anlaşıldı.

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