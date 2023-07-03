Vermem Seni Ellere 4 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vermem Seni Ellere yeni bölüm ne zaman?

Başrolleri Emre Balcı ve Buse Meral’in paylaştığı Vermem Seni Ellere dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Vermem Seni Ellere 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vermem Seni Ellere yeni bölüm ne zaman?

Vermem Seni Ellere 4 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vermem Seni Ellere yeni bölüm ne zaman?

Emre Balcı ve Buse Meral’in başrollerinde yer aldığı Vermem Seni Ellere dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Vermem Seni Ellere dizisi ATV ekranlarında yayınlanıyor. Peki, Vermem Seni Ellere 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vermem Seni Ellere yeni bölüm ne zaman?

VERMEM SENİ ELLERE KONUSU NEDİR?

Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle yakında ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizi; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini anlatıyor.

VERMEM SENİ ELLERE 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV’de yayınlanan Vermem Seni Ellere dizisi 9 Temmuz Pazar günü 3. bölümüyle ekranlara gelecek.

0x0-1688312210845.jpg

Öne Çıkanlar
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Uyku boşanması nedir? Uyku boşanması ne anlama geliyor?
Uyku boşanması nedir? Uyku boşanması ne anlama geliyor?
Titanik enkazında dalışta patlayan Titan yolcularının son anları ortaya çıktı
Titanik enkazında dalışta patlayan Titan yolcularının son anları ortaya çıktı
Son Haberler
Unutkanlık ne zaman tehlikeli? Basit bir unutma olmayabilir Sağlık
Unutkanlık ne zaman tehlikeli? Basit bir unutma olmayabilir
Köpeğini kovalayan ayının burnuna yumruk attı Güncel
Köpeğini kovalayan ayının burnuna yumruk attı
RTÜK'ten "yaptırım" uyarısı Güncel
RTÜK'ten "yaptırım" uyarısı
Komşusunun bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti Güncel
Komşusunun bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı Siyaset
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Trabzonspor'da Lahtimi aranıyor Spor
Trabzonspor'da Lahtimi aranıyor
Sergen Yalçın ve 23 yaşındaki ünlü oyuncu arasındaki aşk iddiası. Eski sevgilisi ifşa etti... Magazin
Sergen Yalçın ve 23 yaşındaki ünlü oyuncu arasındaki aşk iddiası. Eski sevgilisi ifşa etti...