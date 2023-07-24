Vermem Seni Ellere 7 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vermem Seni Ellere yeni bölüm ne zaman?

Başrolleri Emre Balcı ve Buse Meral’in paylaştığı Vermem Seni Ellere dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Vermem Seni Ellere 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vermem Seni Ellere yeni bölüm ne zaman?

Vermem Seni Ellere 7 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vermem Seni Ellere yeni bölüm ne zaman?

Emre Balcı ve Buse Meral’in başrollerinde yer aldığı Vermem Seni Ellere dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Vermem Seni Ellere dizisi ATV ekranlarında yayınlanıyor. Peki, Vermem Seni Ellere 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vermem Seni Ellere yeni bölüm ne zaman?

VERMEM SENİ ELLERE KONUSU NEDİR?

Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle yakında ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizi; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini anlatıyor.

VERMEM SENİ ELLERE 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV’de yayınlanan Vermem Seni Ellere dizisi 30 Temmuz Pazar günü 7. bölümüyle ekranlara gelecek.

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