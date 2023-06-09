Vermem Seni Ellere dizisi konusu nedir? Vermem Seni Ellere ne zaman başlıyor?

ATV ekranlarında yaz döneminde başlaması planlanan Vermem Seni Ellere dizisinde başrolleri Emre Balcı ve Buse Meral paylaşıyor. Peki, Vermem Seni Ellere dizisi konusu nedir? Vermem Seni Ellere ne zaman başlıyor?

Vermem Seni Ellere dizisi konusu nedir? Vermem Seni Ellere ne zaman başlıyor?

Emre Balcı ve Buse Meral’in başrollerinde yer aldığı Vermem Seni Ellere dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı. Yaz döneminde başlayacak olan dizi ATV ekranlarında yayınlanacak. Peki, Vermem Seni Ellere dizisi konusu nedir? Vermem Seni Ellere ne zaman başlıyor?

VERMEM SENİ ELLERE KONUSU NEDİR?

Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle yakında ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizi; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini anlatıyor.

VERMEM SENİ ELLERE OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Bal ve Buse Meral dışında Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran gibi isimler de var.

VERMEM SENİ ELLERE FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV’de yayınlanacak Vermem Seni Ellere dizisinden ilk fragman geldi.

Vermem Seni Ellere dizisinin çekimlerine Ordu’da devam ediliyor.

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