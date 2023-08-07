Emre Balcı ve Buse Meral’in başrollerinde yer aldığı Vermem Seni Ellere dizisi 9. bölümde final yapacak. fragmanı yayınlandı. Vermem Seni Ellere dizisi ATV ekranlarında yayınlanıyordu. Peki, Vermem Seni Ellere final mi yapıyor? Vermem Seni Ellere final fragmanı yayınlandı mı?

VERMEM SENİ ELLERE FİNAL FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV’de yayınlanan Vermem Seni Ellere dizisinin final yapacağı açıklandı.

Pazar günü yayınlanan Vermem Seni Ellere’nin başrolleri Emre Balcı ve Buse Meral var.

Vermem Seni Ellere dizisinin final fragmanı yayınlandı. Dizi 13 Ağustos Pazar günü 9. bölümüyle ekranlara veda edecek.

VERMEM SENİ ELLERE KONUSU NEDİR?

Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle yakında ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizi; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini anlatıyor.