Verratti ile anlaşma sağlandı

Galatasaray'a PSG'den kötü haber. Galatasaray'ın transfer listesindeki Marco Verratti için Fransız basını yeni bir gelişmeyi duyurdu.

RMC Sport'un haberine göre PSG ve Al-Arabi, Marco Verratti'nin transferi konusunda el sıkıştı. Haber detayında Katar ekibinin yıldız futbolcu için PSG'ye bonuslarla birlikte 45 milyon Euro ödeyeceği bilgisi verildi.

Marco Verratti'nin Al-Arabi ile anlaşması durumunda transferin resmen gerçekleşeceği ancak oyuncunun önünde farklı tekliflerin de olduğu vurgusu yapıldı.

416 MAÇTA 61 ASİST

11 yıldır PSG forması giyen Marco Verratti, Fransız deviyle çıktığı toplam 416 maçta 11 gol, 61 asistlik skor katkısı verdi.