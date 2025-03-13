Versace'de beklenmedik veda

69 yaşındaki Donatella Versace, Nisan ayından itibaren markanın Baş Marka Elçisi rolünü üstlenecek. Kreatif direktörlük görevini ise daha önce Prada Grubu'na bağlı Miu Miu'da tasarım ve imaj direktörü olarak görev yapan Dario Vitale devralacak.

Donatella Versace, yaptığı açıklamada, "Kardeşim Gianni'nin mirasını sürdürmek hayatımın en büyük onuruydu. O gerçek anlamda bir dahiydi ve umarım onun ruhu ve kararlılığının bir kısmına sahip olabilmişimdir" dedi.

Yeni kreatif direktör Dario Vitale, Versace'ye katılmaktan onur duyduğunu ve markanın gelecekteki büyümesine katkıda bulunmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Bu yönetim değişikliği, aynı zamanda Prada'nın Versace'yi satın almak için yaklaşık 1,5 milyar euro değerinde bir anlaşmaya yaklaştığı haberlerinin ardından geldi.

Donatella Versace'nin ayrılığı, moda dünyasında bir dönemin sonu olarak değerlendiriliyor.