Red Bull’un yıldızı Max Verstappen, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix’sinde damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

Cumartesi günkü sprint yarışını da kazanan Verstappen, pazar günkü ana yarışta pole pozisyonundan başladığı mücadeleyi baştan sona domine etti. Bu sonuçla Hollandalı pilot, Austin pistindeki yedi galibiyetle rekor kırdı.

Yarış sonrası konuşan dört kez dünya şampiyonu Verstappen, şampiyonluk şansının hâlâ devam ettiğini vurgulayarak, “Kesinlikle hâlâ bir şansımız var. Sezon sonuna kadar hafta sonlarını en iyi şekilde geçirmemiz gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu heyecan beni motive ediyor.” dedi.

MCLAREN’DE DENGELER DEĞİŞİYOR

McLaren cephesinde ise işler karıştı. Lando Norris ikinci, Oscar Piastri ise beşinci sırada bitişi gördü. Aralarına Ferrari’den Charles Leclerc ile Lewis Hamilton girdi.

Bu sonuçla Norris, takım arkadaşı Piastri ile arasındaki puan farkını 14’e indirdi. Verstappen ise şampiyona lideri Piastri ile farkı 40 puana kadar düşürdü.

Yarış sonunda ilk 10'a giren pilotlar şu şekilde sıralandı:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Lewis Hamilton (Ferrari)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. George Russell (Mercedes)

7. Yuki Tsunoda (Red Bull)

8. Nico Hulkenberg (Sauber)

9. Oliver Bearman (Haas)

10. Fernando Alonso (Aston Martin)