Belçika Grand Prix'inde kazanan Verstappen

Formula 1’de 2022 sezonu Belçika Grand Prix’sini Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Aracında yapılan değişiklikler nedeniyle sıralama turlarında en hızlı zamana imza atmasına rağmen grid cezası alan ve yarışa 14. sırada başlayan Verstappen, durdurulamaz göründüğü günde rahat bir şekilde galibiyete uzanmayı başardı.

Yaz arasından önce Macaristan’da 10. sıradan başlayıp zafere ulaşarak kariyerinde en çok sıra yükselerek elde ettiği galibiyeti alan Hollandalı pilot, bu rekorunu sadece bir yarış sonra geliştirmiş oldu.

Verstappen’in takım arkadaşı Perez ikinciliği alırken, Ferrari’den Carlos Sainz pole pozisyonunda başladığı yarışı üçüncü bitirdi.

Mercedes’in İngiliz pilotu George Russell dördüncü olurken, grid cezası nedeniyle 15. sırada start alan diğer Ferrari sürücüsü Charles Leclerc beşinci sırayı aldı.

Şampiyona lideri Verstappen, en hızlı turu da alarak, puanını 284’e yükseltti. Perez 191 puanla ikinciliğe yükselirken, Charles Leclerc 188 puanla üçüncülüğe geriledi.

F1’de bir sonraki yarış 2-4 Eylül tarihlerinde Hollanda’da koşulacak.