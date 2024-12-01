Verstappen Katar'dan zaferle ayrıldı

Red Bull’un yıldızı Max Verstappen, iki güvenlik aracı periyodunun damga vurduğu Katar Grand Prix’sinde, McLaren pilotu Lando Norris ile kıyasıya mücadele etti. Ancak Norris’in sarı bayrak ihlali nedeniyle aldığı 10 saniyelik dur-kalk cezası, Verstappen’in zaferini kolaylaştırdı. Verstappen, bu ihlali ekibine bildiren isim olarak da dikkat çekti.

Yarış boyunca Norris ve Verstappen arasındaki fark iki saniyeyi aşmadı. Ancak Norris’in cezası, McLaren’ın bu yarışta takımlar şampiyonluğunu garantileme umutlarını suya düşürdü. McLaren, Abu Dabi’deki final yarışına Ferrari’nin 21 puan önünde giriyor ve maksimum 44 puanlık bir avantaj bulunuyor.

FIA VE YARIŞ YÖNETİMİNE ELEŞTİRİLER

Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve Ferrari’den Carlos Sainz’in yarış sırasında lastik patlatması, FIA’nın yarış yönetimiyle ilgili soruları gündeme getirdi. Lastik patlamalarının aşınmadan mı yoksa pit yolunda yaklaşık üç tur boyunca duran bir dikiz aynasının neden olduğu enkazdan mı kaynaklandığı belirsizliğini koruyor.

Valtteri Bottas’ın Sauber aracı bu aynayı ezdikten sonra, güvenlik aracı devreye girdi ve pist temizlendi. Yeniden başlangıçta Norris, Verstappen’i zorladı, ancak aldığı ceza nedeniyle mücadele formaliteye dönüştü.

YARIŞIN DİKKAT ÇEKEN ANLARI

Verstappen, sıralama turlarındaki yavaş sürüş nedeniyle George Russell’ın arkasına düşürülmesine rağmen, güçlü bir startla liderliği ele geçirdi. Norris ve Russell arasındaki mücadelede, Verstappen avantajını korudu ve yarışı önde götürdü. Ferrari’den Charles Leclerc, güvenlik aracı periyodunda pite girerek Oscar Piastri’yi geçip ikinci sırayı aldı. Bu sonuç, Leclerc’i sürücüler şampiyonasında Norris’in sadece sekiz puan arkasına taşıdı.

Mercedes’ten Russell, beş saniyelik bir ceza almasına rağmen dördüncü sırayı elde etti. Alpine’in Pierre Gasly’si, Ferrari’nin toparlanan pilotu Sainz’i arkasında tutmayı başardı. Aston Martin’den Fernando Alonso yedinci, Sauber’den Zhou Guanyu ise takımına sezonun ilk puanlarını getirerek sekizinci oldu.

Hamilton ise start hatası ve ardından gelen lastik patlamasıyla zorlu bir yarış geçirdi. Yarışı 12. sırada tamamlayan İngiliz pilot, puan alamadan ayrıldı.

ABU DABİ’DE BÜYÜK HEYECAN

Şampiyonluk mücadelesinin son bulacağı Abu Dabi Grand Prix’sinde, Ferrari ve McLaren arasındaki rekabet zirveye taşınacak. Takımlar şampiyonluğunu kazanma ihtimali, yarışı daha da heyecanlı hale getiriyor.