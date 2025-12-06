2025 Formula 1 sezonunun Abu Dabi’de gerçekleşecek final yarışında pole pozisyonu Max Verstappen’in oldu.

Şampiyona lideri Lando Norris ikinci sırada yer alırken takım arkadaşı Piastri ise hemen arkasında kaldı. Üç şampiyonluk adayının üzerindeki baskı, bu sıralamayla birlikte iyice arttı.

Lider Norris’i şampiyonluk yarışında sadece birkaç puan geriden takip eden Verstappen ve Oscar Piastri, yılın son yarışına iddialı giriyor.

Abu Dabi Grand Prix'si 7 Aralık Pazar günü (yarın) TSİ 16:00'da koşulacak.