Verstappen takımını şampiyon yaptı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Japonya Grand Prix'sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

KAYNAK: AA
Verstappen takımını şampiyon yaptı

Şampiyonanın 17. ayağı, Japonya'daki 5,807 kilometrelik Suzuka Uluslararası Yarış Pisti'nde 53 tur üzerinden yapıldı.

Verstappen, 1.30.58.421'lik derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçti. McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ikinci, takım arkadaşı Avustralyalı sürücü Oscar Piastri ise üçüncü oldu.

Red Bull Racing, Japonya Grand Prix'sinde Verstappen'in zaferinin ardından 2023 F1 takımlar şampiyonluğunu garantiledi.

Organizasyonun açık ara şampiyonluk adayı Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 13, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Şampiyonanın 18. yarışı Katar Grand Prix'si, 8 Ekim'de düzenlenecek.

Japonya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 400 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 223

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 190

4. Fernando Alonso (İspanya): 174

5. Carlos Sainz (İspanya): 150

Takımlar

1. Red Bull: 623

2. Mercedes: 305

3. Ferrari: 285

4. Aston Martin: 221

5. McLaren: 172

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