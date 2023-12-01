Vertigo hastalık mı değil mi

Uzmanı, “Vertigo bazı hastalıkların belirtisidir”dedi ve açıklamalarda bulundu. İşte o bilgiler...

İsa Karaarslan KAYNAK: AA
Vertigo hastalık mı değil mi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erdal Uzuner, “Vertigo aslında bir hastalık değil; birçok farklı hastalıkla görülebilen bir belirtidir. İşitme ve denge testi ile saptanabilir ve tedavi edilebilir” dedi. İşte ayrıntılar…

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erdal Uzuner, vertigonun sıklıkla karşılaşılan bir durum olduğunu dile getirerek, “Kişinin günlük yaşamını olumsuz olarak etkiler ve günlük aktivitelerini yapmasına imkân tanımaz. Genellikle dış, orta ve iç kulak hastalıklarının, merkezi sinir sistemi, kalp ve damar sistemi ya da metabolizma hastalıklarının sonucunda görülebilir” şeklinde konuştu.

“ALTTA YATAN SEBEP BULUNMALI”

İnsanların çoğunlukla vertigoyu bir hastalık olarak adlandırdıklarını ve kronik olduğunu düşündüklerini anlatan Op. Dr. Uzuner, “Vertigo aslında bir hastalık değil; birçok farklı hastalıkla görülebilen bir belirtidir. İşitme ve denge testi ile saptanabilir ve tedavi edilebilir. Ancak bazı durumlarda vertigonun tedavisinin yapılabilmesi için önce altta yatan sebebi bulmak gerekmektedir” diye konuştu.

Vertigonun kendi içerisinde iki gruba ayrıldığını söyleyen Uzuner, şunları söyledi:

“Vertigo; santral ve periferik olarak 2’ye ayrılır. Santral vertigo, beyinde tümör, kanama, damarlarda anevrizma gibi rahatsızlıklar sonucu yaşanabilmektedir. Bu gibi durumlarda hastalar Nöroloji bölümüne yönlendirilir. Periferik vertigo ise iç kulak veya orta kulaktaki denge merkezinin etkilenmesiyle ilgili olarak dengenin bozulmasıdır. Halk arasında kristal oynaması olarak bilinir. Meniere hastalığı, denge ve sinir iltihabı (vestibüler nörinit) vakalarında da rastlanılır. Santral vertigoya kıyasla daha sık karşılaşılır. Migrene bağlı baş dönmesi de sıklık olarak üst sıralarda yer alıyor.”

HER BAŞ DÖNMESİ VERTİGO MU?

Yaşanan her baş dönmesinin vertigo olmadığını ifade eden Op. Dr. Uzuner, “Bazen hastalar kendini kötü hissettiğinde, dengesizlik veya mide bulantısı hissettiğinde bunun vertigodan kaynaklandığını düşünebiliyor. Fakat bu tıbbi anlamda vertigo değildir. Vertigo olarak tanımlanabilmesi için; etraftaki nesnelerin kendine göre dairesel şekilde hareket ettiğinin hissedilmesi gerekir. Vertigo zaten kelimesel olarak da baş dönmesi demek. Dönme hareketi hissedilmeli. Bu nedenle hastanın şikâyetini tam olarak anlamak hastalığın adının konulması için çok önemlidir” diye konuştu.

“O BELİRTİLER VARSA DOKTORA GİDİN”

En sık görülen belirtisinin baş dönmesi olduğunu söyleyen Op. Dr. Erdal Uzuner, değerlendirmelerini şöyle konuştu:

“Vertigo şüphesi olan hemen hemen her hasta, baş dönmesi şikâyetiyle gelir. Fakat bazı hastalarda buna ek başka semptomlar görülebilmektedir. Bunlar; kulakta basınç, kulak çınlaması, işitmede azlık, bulantı ve kusma, kol ve bacaklarda güç kaybı, denge bozuklukları, çift görme, anormal göz hareketleri, bilinç kaybı, konuşma güçlüğü ve baş ağrısı gibi belirtiler de vertigo belirtileri arasındadır. Baş dönmesinin yanında bu belirtilerin yaşanması durumunda mutlaka bir doktora başvurulması büyük önem taşır.”

AA

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