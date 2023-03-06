Vertigo nedir?

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan Vertigoyla ilgili detaylar...

VERTİGO NEDİR?

Vertigo, oda veya çevrenin, kişi hareketsizken bile kişinin gördüğü görüntünün etrafında daireler çiziyormuş, dönüyormuş veya sallanıyormuş gibi hareket etmesi hissine denir. Birçok insan bu terimi yükseklik korkusunu tanımlamak için kullanır, ancak bu doğru değildir.

Vertigo, bir kişi çok yüksekten aşağıya baktığında da ortaya çıkabilir, ancak genellikle iç kulak veya beyindeki problemlerden kaynaklanan geçici veya devam eden baş dönmesi nöbetlerini ifade eder. Vertigo genellikle birkaç saniye ila birkaç saat sürer, ancak ciddi vakalar günler hatta aylar boyunca sürebilir. Baş dönmesi hissi ile birlikte vertigolu kişilerde görme bozukluğu, mide bulantısı, kusma, çift görme, baş ağrısı veya hızlı kalp atışı da görülebilir.

VERTİGO TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİ?

Vertigo aslında bir semptomdur, bir hastalık değildir. Yani latince "verter" kelimesinden gelip baş dönmesi demektir. Biz bu hastalığa sebep olan yani bu semptoma sebep olan hastalığı bulmamız gereklidir. Kulak burun boğaz hastalıklarından vertigoya sebep olan en sık üç hastalık; iç kulaktaki denge kanallarındaki kristal oynaması, meniere dediğimiz halk arasında iç kulak tansiyonu olarak bilinen hastalık ve denge siniri iltihabıdır, vestibüler nörinit dediğimiz. Bunun dışında ani işitme kaybı, kafa travmalarına bağlı iç kulak hasarlanmaları, ototoksisite, migrenin tetiklediği baş dönmesi yani vestibüler migren dediğimiz hastalık da baş dönmesine yani vertigoya sebep olabilir. Kulak burun boğaz hastalıklarından en sık sebep olan buna kristal oynamasıdır. Kristal oynaması olduğunu düşünüyorsak hastanın tam bir otolojik ve nörotolojik muayene yaptıktan sonra problemin hangi kulaktan kaynaklandığını ve özellikle de hangi yarım daire kanalından kaynaklandığını tespit edilmesi. Bazı manevralarımız var. Bunlar yapıldıktan sonra hasta kulağı tespit etmiş oluyoruz. Ondan sonrasında da kristal oynamasının tedavisi gene manevra tedavisidir. Hareketlenmiş olan kristallerin denge kanallarından denge keselerine doğru düşürülmesi için mekanik olan yapılara bazı manevralarımız var. Uygun hastaya hangi kulağında hastalık varsa ve hangi kanal hasta ise ona uygun manevra yaparak tedavi ediyoruz. Hastamızda meniere hastalığı düşünüyorsak özellikle ailesinde böyle bir öykü var mı, benzer atakları daha önce geçirmiş mi, tam bir hikaye ve muayene yapıldıktan sonra işitme ve denge testleri yapılır. İşitme ve denge testlerinin sonuçlarına göre hasta olan kulağı tespit ettikten sonra meniere'in tedavisi basamaklı bir tedavidir. Öncelik olarak hastaya sınırlı bir diyet öneriyoruz. Çok sert bir diyet önermiyoruz. Beraberinde aktif bir yaşam yani düzenli bir yaşam öneriyoruz. Sonrasında da ilaç ve iğne tedavileri var. İlaç tedavileri ağızdan uyguladığımız tedavilerdir. İğne tedavileri de hastalığın sıklığına ve şiddetine göre kulağa iğne olarak yaptığımız tedavilerdir. Bunlar hastanın ve hastalığın durumuna göre basamak şeklinde karar verdiğimiz tedavilerdir. Üçüncü sıklıkla poliklinikte karşılaştığımız hastalık, denge sinir iltihabıdır. Denge sinir iltihabı çok şiddetlidir ve hastalar çok ağır geçirmektedir. Denge sinir iltihabından emin olmak için tam bir nörolojik ve otolojik muayene yapıldıktan sonra yine işitme ve denge testleri ile tanısını koyabiliyoruz. İlk üç gün hastalarımıza istirahat tedavisi ve yanında ilaç tedavisi veriyoruz. Ondan sonrasında denge sinirinin gücünü yitirdiği için tekrar güçlenebilmesi için rehabilitasyon hareketleri verilmesi gerekmektedir. Hastalarımız ne kadar uzun süre istirahat ederlerse bu hastalığın düzelmesi gecikmektedir. Diğer hastalıklarımızdan özellikle migrenle poliklinikte çok sıklıkla karşılaşmaktayız ve migrenin tetiklediği vestibüler migren yani migrene bağlı dengesizlik şikayeti de migrenin ilaçlarla tedavisi veya günümüzde popüler olan botoksla tedavisi şeklinde yapılabilir. Kafa travmaları veya ani işitme kayıplarına bağlı vertigo oluşmuşsa burda ana tedavi olarak kortizon tedavisi kullanmaktayız. Ototoksisite gibi yani bir ilacın yan etkisi sonucu oluşmuşsa iç kulak hasarına bağlıysa yapılması gereken en önemli şey ilacın biran önce kesilmesidir.

VERTİGO BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vertigoda kişi kendisinin veya etrafındakilerin döndüğüne dair bir hisse kapılır. Vertigoya bulantı, kusma, anormal göz hareketleri ve terleme eşlik edebilir. İşitme kaybı ve kulak çınlaması görülebilir. Görme bozukluğu, yürümede zorlanma ve bilinç değişiklikleri tabloya eşlik edebilir. Vertigoya eşlik eden problemler vertigoya neden olan esas hastalığa göre değişiklikler gösterir.