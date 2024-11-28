Veryansın TV Genel Yönetmeni Erdem Atay 'Bana dava açsın' diyerek duyurdu! Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı'ya Menzil suçlaması

Gazeteci Erdem Atay’ın Genel Yayın Yönetmeni olduğu Veryansın TV’den dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Atay’ın Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı’yla ilgili şok sözleri gündem oldu.

Atay’ın şu suçlamaları iddia etti:

“Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı bir menzil tarikatının mürididir.

Orgenel Ali Çardakçı menzil tarikatının bir mürididir diyorum. Şimdi dava açsın bana.

Ya da diyorum ki bana birisi açıklasın. Menzil'den de korkmuyorum bak. Jandarma genel komutanından da korkmuyorum.

Yok abi bir Türk milleti arkamızda diyoruz yani.”