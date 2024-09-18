Vestel, dünyanın önde gelen TV platformuna ortak oluyor

Küresel marka olma hedefi doğrultusunda stratejik hamlelerine devam eden Vestel, dünyanın en hızlı büyüyen akıllı TV platformlarından Vidaa'nın hissedarları arasına giriyor. Bu adım, Vestel'in küresel ölçekte TV platform ekosisteminde oyun kurucu olma hedefini güçlendiriyor.

Vestel, TV sektöründe tüketici tercihlerinin en önemli kriteri haline gelen platform dünyasında rekabet gücünü artırmak ve ekosistemin oyun kurucuları arasında yer almak amacıyla önemli bir adım attı. Şirket, Vidaa International Holdings BV'nin yüzde 4,64 hissesini satın almak için bir iyi niyet anlaşması imzalayarak TV platform portföyünü kalıcı olarak genişletti.

Vestel CEO'su Ergün Güler, bu ortaklığın Vestel'in küresel vizyonuna uygun bir adım olduğunu belirterek, "TV platformları dünyasında böylesine önemli bir adım atan ilk Türk şirketi olarak, Vestel'in global arenadaki büyüme stratejisi doğrultusunda büyük bir başarıya imza attık. Dünyanın ikinci büyük TV platformu Vidaa'nın ortağı olarak, global hedeflerimize bir adım daha yaklaştık" dedi.

Vidaa International Holdings BV'nin çoğunluk hissesi, Çin'in en büyük TV üreticisi olan ve 160'tan fazla ülkeye ihracat yapan Hisense'in elinde bulunuyor. Güler, Hisense'in sadece TV üretimiyle değil, aynı zamanda yenilikçi teknolojileri ve güçlü küresel satış ağıyla da dikkat çektiğini vurguladı. Bu ortaklık sayesinde, Eurocup 2024'ün ana sponsoru olan Hisense ile yakın iş birliği içinde olacaklarını ve iki şirketin sinerjisiyle global pazarlarda daha güçlü adımlar atacaklarını ekledi.

Vestel'in Vidaa ortaklığı ile elde edeceği avantajlar arasında, global TV platform portföyünü kalıcı olarak zenginleştirmek ve platformun sağladığı düzenli reklam gelirinden pay alma hakkı bulunuyor. Omdia'nın verilerine göre, dünya genelinde akıllı TV reklam gelirleri 2023 itibarıyla 31,5 milyar dolara ulaşmışken, 2025'te bu rakamın 49 milyar dolara çıkması bekleniyor. Vestel, platformun yenilikçi arayüzü ve zengin içerikleri sayesinde global TV pazarına yönelik yeni ürün gamları oluşturma ve TV satışlarını artırma stratejileri geliştirebilecek.

Şirket ayrıca, Vidaa işletim sistemi kullanan markalar ve perakendecilerle yeni iş birliklerine adım atma fırsatına sahip olacak. Bu iş birliği, Vestel'in global büyüme stratejisine paralel olarak geniş bir iş fırsatları yelpazesi sunuyor.

Bugün Avrupa'nın en büyük üç TV üreticisinden biri konumundaki Vestel, platform çözümleri açısından son derece zengin bir portföye sahip. Vidaa anlaşması, Vestel'in TV platform portföyünü kalıcı olarak zenginleştirirken, şirketin "Platformların Platformu" olma vizyonunu da destekliyor. Vestel'in portföyünde ayrıca Powered by TiVo, Fire TV, Android TV, Google TV gibi farklı segmentlere ve kullanıcı profillerine hitap eden platformlar bulunuyor. Şirket, kendi işletim sistemi için Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ ve TikTok gibi global içerik sağlayıcılarıyla doğrudan anlaşmalara sahip olmanın yanı sıra, yerli platformlar Tabii, Blu TV, Exxen gibi içerikleri de destekliyor.