Vestel Manisa Yarı Maratonu için geri sayım başladı

Vestel’in Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle düzenlediği “Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu” için kayıt süreci başladı. 17 Eylül Pazar günü ikinci kez düzenlenecek maratona, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların bu yıl da büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Vestel Manisa Yarı Maratonu için geri sayım başladı

Vestel, kurulduğu Manisa şehrini “Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu” ile bir kez daha sporun cazibe merkezi haline getiriyor. 17 Eylül 2023 Pazar günü düzenlenecek maratonda ulusal ve uluslararası düzeyde profesyonel atletlerin yanı sıra atletizm sporunu seven, ilgi duyan herkes bir kez daha ipi göğüslemek için koşacak.

Avrupa’nın tek alana kurulu en büyük üretim tesislerinden biri olan Vestel City’nin de dahil olduğu uluslararası spor organizasyonu binlerce katılımcıya Manisa’nın tüm tarihi dokusunu ve güzelliklerini gösterecek. 2. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu’nda koşmak isteyenler için kayıtlar https://www.vestelmanisayarimaratonu.com/ adresinden yapılabilecek.

BU SENE 4 KATEGORİ VE BİR ÇOCUK YARIŞI
İlk kez düzenlendiği 2022 yılında 1624 kişilik katılımla tamamlanan Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu 21 kilometrelik parkurda koşulacak. Ayrıca 10K, 10K Kurumsal ve bu yıl ilk kez eklenen 5 kilometrelik halk koşusu ile birlikte toplam 4 kategoride adımlar atılacak. Çocuk koşusu bu yıl da yarı maratondan bir gün önce, 16 Eylül Cumartesi günü miniklerin katılımıyla gerçekleşecek.

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