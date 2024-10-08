Vestel Manisa Yarı Maratonu kayıtları 11 Ekim'de sona erecek

Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği "Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu"nun kayıtları 11 Ekim'de sona erecek. Vestel'in üretim üssü Vestel City'nin bulunduğu Manisa'da, yerel halkı spor yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen maraton, 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Maraton, Manisa'nın sembolik ve tarihi yapılarından Hükümet Konağı önünden başlayacak.

Katılım için son başvuru tarihi 11 Ekim. Avrupa'nın tek alan üzerinde kurulu en büyük fabrikalarından Vestel City'den geçecek maraton kapsamında, 5, 10 ve 21 kilometrelik koşulara ek olarak 19 Ekim'de 500 metrelik çocuk koşusu da düzenlenecek.

Maratona Türkiye ve çeşitli ülkelerden birçok sporcu katılacak.

Bodrum Yarı Maratonu koşuldu