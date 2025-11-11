İstanbul’da katıldığı bir program sonrası dün otelde kaldığı sırada rahatsızlanan Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Köse’nin cenazesi, işlemlerinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan alınıp Adana’ya getirildi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende Köse’nin eşi Neriman Köse ile kızları Eda Su ve Elif Naz Köse gözyaşlarını tutamadı. Meslektaşları ve çalışma arkadaşlarının katıldığı törenin ardından Köse’nin cenazesi, memleketi Mersin’in Anamur ilçesine gönderildi.