Veysi Aktaş ile Aziz İhsan Aktaş'ın kuzen olduğu ortaya çıktı

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile birlikte İmralı'da tutuklu bulunan Veysi Aktaş, geçtiğimiz günlerde tahliye edildi.

Veysi Aktaş'ın CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda dayanak olarak gösterilen Aziz İhsan Aktaş ile kuzen oldukları ortaya çıktı.

Diyarbakır’da 1994’te Yılmaz Market isimli iş yerinin ateşe verilerek kurşunlanması eylemini gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan Veysi Aktaş, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

ÖCALAN'A YAKIN İSİM

Aktaş, Öcalan’ın terör örgütü PKK'ya yaptığı iki silah bırakma çağrısında da yanında bulunan hükümlülerden biriydi.

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre, tahliyesi sonrası havaalanında bir grup tarafından karşılanan Veysi Aktaş’ın akrabaları arasında dikkat çeken bir isim yer aldı.

Veysi Aktaş’ın CHP’ye yönelik operasyonların dayanağı yapılan “Topal İhsan” lakaplı Aziz İhsan Aktaş’ın amcasının oğlu olduğu öğrenildi. Veysi’nin babası Abit ile Aziz İhsan’ın babası Nezir’in kardeş oldukları belirlendi.

“Suç örgütü lideri” denilen, “itirafçı” olduktan sonra serbest bırakılan Aziz İhsan Aktaş’ın annesi Şerife ile babası Nezir Aktaş’ın da Veysi Aktaş’ın aile evine geçmiş olsun ziyaretinde bulundukları bildirildi.

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