YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak araç filolarına Hidromek marka son sistem kazıcı ve yükleyici iş makinasını kazandırdıklarını söyledi.

Başkan Ocak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden 4.235.000₺ hibe desteği ve 1.000.000₺ belediye öz kaynağı ile finanse edilen Hidromek marka son sistem kazıcı ve yükleyici iş makinasının hizmete alındığını duyurdu.

Hüseyin Ocak, "Yeni aracımız, beldemizdeki altyapı, çevre düzenleme ve bakım çalışmalarında önemli bir güç olacaktır. Bu desteği sağlayan Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat KURUM’a, Milletvekilimiz Sayın Halil ELDEMİR’e, Cumhur İttifakı İl Başkanlarımıza ve MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir DURMAZ’a şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ederim. Beldemize Hayırlı olsun" dedi.