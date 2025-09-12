Vezirhan Belediyesi Söğüt Şenlikleri için otobüs seferi düzenleyecek

Serhat KAYA – Bilecik / Yeniçağ

13 Eylül Cumartesi günü Söğüt Şenliklerine gidecek vatandaşlar için otobüs saat 18:00’de Vezirhan’dan hareket edip saat 00:00’de geri dönecek.

14 Eylül Pazar günü ise Vezirhan’dan saat 08:30’da hareket edecek olan otobüs saat 14:00’de geri dönüş yapacak.

Vezirhan Belediyesinden yapılan duyuruda, “744. Ertuğrulgazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri için beldemiz Cumhuriyet Meydanı'ndan 13-14 Eylül tarihlerinde otobüs kaldırılacaktır. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur” denildi.