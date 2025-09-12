Vezirhan Belediyesi Söğüt Şenlikleri için otobüs seferi düzenleyecek

Kaynak: Haber Merkezi
Vezirhan Belediyesi Söğüt Şenlikleri için otobüs seferi düzenleyecek

Bilecik’in merkeze bağlı Vezirhan belde Belediyesi bu hafta sonu 744.’sü düzenlenecek olan Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerine gitmek isteyen vatandaşlar için otobüs seferi düzenleyecek.

Serhat KAYA – Bilecik / Yeniçağ

13 Eylül Cumartesi günü Söğüt Şenliklerine gidecek vatandaşlar için otobüs saat 18:00’de Vezirhan’dan hareket edip saat 00:00’de geri dönecek.

sogut.jpg

14 Eylül Pazar günü ise Vezirhan’dan saat 08:30’da hareket edecek olan otobüs saat 14:00’de geri dönüş yapacak.

Vezirhan Belediyesinden yapılan duyuruda, “744. Ertuğrulgazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri için beldemiz Cumhuriyet Meydanı'ndan 13-14 Eylül tarihlerinde otobüs kaldırılacaktır. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur” denildi.

Son Haberler
Kavşakta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kavşakta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
İstanbul için kritik uyarı! saat verildi. Önleminizi alın!
İstanbul için kritik uyarı! saat verildi. Önleminizi alın!
O anlar kamerada: Kamyon motosikletliyi ezdi
O anlar kamerada: Kamyon motosikletliyi ezdi
Denizli’de krom madeninde göçük; 2 işçi toprak altında kaldı
Denizli’de krom madeninde göçük; 2 işçi toprak altında kaldı
Uşak’ta 2 katlı ev ve ahır yangında küle döndü
Uşak’ta 2 katlı ev ve ahır yangında küle döndü