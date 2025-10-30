YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya
Bilecik'in merkeze bağlı Vezirhan Belde Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Alparslan Türkeş Yaşam Vadisinin açılışı yapıldı.
Açılışa Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Milliyetçi Hareket Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.
Açılış öncesi Zeybek Gösterisi sergilendi. Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile Alparslan Türkeş Yaşam Vadisinin açılışı yapıldı.
Açılış sonrası davetli ve vatandaşlar yaşam vadisini gezerek Belediye Başkanı Hüseyin Ocak'tan bilgi aldı.