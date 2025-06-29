Veziristan'da intihar saldırısı: 16 güvenlik görevlisi öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde cumartesi günü meydana gelen intihar saldırısı, ülkeyi yasa boğdu. Mir Ali'de güvenlik konvoyunu hedef alan araçlı saldırıda, öncü araca çarpan intihar bombacısı infilak etti. Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, saldırının Hindistan bağlantılı bir grup tarafından düzenlendiği bildirildi.

ISPR, "Umutsuzluk içinde, Hindistan destekli hariciler tarafından bomba yüklü bir araç, öncü grubun araçlarından birine çarptırıldı" ifadelerini kullandı. Bu barbarca olayda, 45 yaşındaki Subedar Zahid Iqbal, 39 yaşındaki Havildar Sohrab Khan ve 41 yaşındaki Havildar Mian Yousaf gibi vatan evlatları da dahil olmak üzere 13 güvenlik personelinin hayatını kaybettiği, iki çocuk ve bir kadının ise ciddi şekilde yaralandığı belirtildi.

Hindistan Pakistan gerilimine Türk İHA'ları da dahil oldu!

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında hükümet, yasaklı Tahrik-i Taliban Pakistan TTP örgütünü "fitne" olarak tanımlamış ve terör saldırılarının faillerini "harici" olarak nitelendirme zorunluluğu getirmişti. Saldırının ardından başlatılan operasyonlarda 14 terörist etkisiz hale getirildi. ISPR, bölgedeki operasyonların devam edeceğini ve bu alçakça eylemin faillerinin adalet önüne çıkarılacağını vurguladı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif, saldırıyı şiddetle kınayarak hayatını kaybeden güvenlik güçleri için taziye dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Zerdari, "Şehitler, canlarını feda ederek vatanın güvenliğini sağladılar. Böylesine korkakça bir saldırı ulusun moralini bozamaz" dedi. Başbakan Şerif ise, "Hindistan destekli teröristler korkakça bir eylemde bulundu. Tüm ulus şehitlerimize saygı duruşunda bulunuyor. Ülkemizdeki her türlü terörü tamamen ortadan kaldırmaya kararlıyız" açıklamasında bulundu.

Kuzey Veziristan'daki bu saldırı, Pakistan'da terör olaylarında son dönemde yaşanan artışın bir devamı niteliğinde. Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, mayıs ayında 85 terör saldırısı kaydedilirken, bu sayı nisan ayında 81 idi. Ülke, Global Terörizm Endeksi 2025'te ikinci sırada yer alıyor ve terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı geçtiğimiz yıl yüzde 45 artarak 1.081'e ulaştı.