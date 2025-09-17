Vezirköprü’de İlköğretim Haftası kutlaması

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. Öğrenciler şiirler okudu, ront gösterileri sundu, halk oyunları ekibi ise sahne performansıyla beğeni topladı.

Etkinlikte ayrıca 4. sınıf öğrencileri, 1. sınıflara "fidan takdimi" yaparak eğitime ilk adımlarında anlamlı bir hediye sundu. Program, ilçe protokolünün açılış zilini çalması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kutlamalara Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur İstanbul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.