Vezirköprü’den TEKNOFEST 2025 finaline yolculuk

Samsun Vezirköprü Hatice Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi öğrencisi Fatih Altun, danışman öğretmeni Esra Karamollaoğlu rehberliğinde geliştirdiği 2 projeyle TEKNOFEST 2025 İstanbul Finaline katılmaya hak kazandı.

BEFO Yazılım takımı, tarım teknolojileri alanındaki Netq-AI ve afet yönetimi alanındaki Dinamik AI projeleriyle festivalde dikkat çekti. Projeler, İstanbul'daki fuar alanında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve BAYKAR Teknoloji ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından incelendi.

Genç yetenek Fatih Altun ve danışman öğretmen Esra Karamollaoğlu, Vezirköprü ve Samsun'u temsil ederek önemli bir başarıya imza attı.

