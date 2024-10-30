VF Corp gelirlerinde %6 düşüş

Son yıllarda zor günler geçiren Vans markası, son çeyrekte %11 düşüş kaydederek bir önceki %21’lik düşüşten daha iyi bir performans sergiledi. Timberland ise %3’lük bir düşüş yaşasa da premium bot satışlarında güç kazandı. VF Corp’un en güçlü markalarından The North Face, bir önceki yıl %19 büyüme sağladığı güçlü performansının ardından bu çeyrekte %3’lük bir düşüş yaşadı.

Dickies, üçüncü çeyrekte %11’lik bir düşüş kaydederken, Çin pazarındaki güçlü ivme Asya-Pasifik bölgesinde %5 büyümeyi destekledi. Finans Direktörü Paul Aaron Vogel, Çin’deki doğrudan tüketiciye satışlar ve toptan satışların iyileşmeye devam ettiğini, ancak Amerika kıtasında baskının sürdüğünü vurguladı.

VF Corp Finansal Beklentileri

Şirket, üçüncü çeyrekte gelirlerini 2,7 ila 2,75 milyar dolar aralığında bekliyor ve %1-3’lük bir düşüş öngörüyor. 30 Ekim’de yapılacak yatırımcı gününde VF Corp, önümüzdeki çeyreklerde daha fazla toparlanma ve büyüme planlarını sunacak. Darrell, üçüncü çeyrekte iyileşmenin süreceğine dair iyimser olduklarını belirtti.