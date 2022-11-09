Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim burs başvuruları başladı. VGM tarafından her yıl verilen burslardan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri faydalanabilecek. Peki, VGM burs başvuruları nasıl yapılır? 2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü başvurular ne zaman sona erecek? İşte detaylar..

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim burs başvuruları sürmeye devam ediyor.

2022 VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her yıl erişime açılan VGM burs başvuruları, ortaöğrenim öğrencileri için başladı. VGM resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, yükseköğrenim burs başvuruları için tarihler belli oldu.

Buna göre; VGM Ortaöğrenim burs başvuruları 7-20 Kasım, Yükseköğrenim bursu başvuruları ile yabancı uyruklu öğrenciler için burs başvuruları 21-30 Kasım tarihlerinde alınacak.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır.

Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır.

Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az 15 gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.