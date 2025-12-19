Yeniçağ Gazetesi
19 Aralık 2025 Cuma
İstanbul 14°
Vicdan ile yoksulluk arasındaki sessiz çığlık: 'Sıvasız evlerden biri' 26 Aralık'ta sinemalarda!

Vicdan ile yoksulluk arasındaki sessiz çığlık: 'Sıvasız evlerden biri' 26 Aralık'ta sinemalarda!

Türk sinemasının deneyimli yönetmenlerinden İsmail Güneş, yazıp yönettiği son filmi "Sıvasız Evlerden Biri" ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali seçkisinde yer alan ancak festivalin iptali nedeniyle yarışamayan film , 26 Aralık’ta vizyona girecek.

Son Güncelleme:
Vicdan ile yoksulluk arasındaki sessiz çığlık: 'Sıvasız evlerden biri' 26 Aralık'ta sinemalarda! - Resim: 1

Film, Türkiye’de terör nedeniyle yaşananları ve şehitlerden geride kalan "sıvasız evler"in psikolojik ve sosyolojik etkisini beyazperdeye taşıyor. Film, hayatın durağan bir şekilde devam ettiği Anadolu’nun bir kasabasında geçiyor.

Vicdan ile yoksulluk arasındaki sessiz çığlık: 'Sıvasız evlerden biri' 26 Aralık'ta sinemalarda! - Resim: 2

Hikâye, "Pala" lakaplı İbrahim ve ailesinin, yoksulluk sarmalında verdikleri yaşam mücadelesini konu alıyor.

Vicdan ile yoksulluk arasındaki sessiz çığlık: 'Sıvasız evlerden biri' 26 Aralık'ta sinemalarda! - Resim: 3

Kronik işsizlik ve KOAH hastalığıyla mücadele eden İbrahim, tek kurtuluş umudu olarak askerdeki oğlu İsmail’in tezkere bırakıp "uzman" olarak orduya katılmasını görür. Anne Ayşe, oğlunun çatışma bölgesinde kalmasına şiddetle karşı çıkar.

Vicdan ile yoksulluk arasındaki sessiz çığlık: 'Sıvasız evlerden biri' 26 Aralık'ta sinemalarda! - Resim: 4

Ancak kader, İbrahim’i hiç beklemediği bir sınavla karşı karşıya bırakır. Bankada yaşanan bir karışıklık sonucu eline geçen yüklü miktardaki para, İbrahim’i yoksulluk ile vicdanı arasında bir tercihe zorlar. Oğlu İsmail’in terhisine günler kala yaşananlar, "Sıvasız Evlerden Biri"nin trajik hikayesini şekillendirir.

Vicdan ile yoksulluk arasındaki sessiz çığlık: 'Sıvasız evlerden biri' 26 Aralık'ta sinemalarda! - Resim: 5

Senaryosunu ve yönetmenliğini İsmail Güneş’in üstlendiği filmin başrollerinde; Pala İbrahim rolüyle Mürşit Ağa Bağ, anne Ayşe rolüyle Nermin Yılmaz ve dede rolüyle Fuat Onan yer alıyor.

Vicdan ile yoksulluk arasındaki sessiz çığlık: 'Sıvasız evlerden biri' 26 Aralık'ta sinemalarda! - Resim: 6

Görüntü yönetmenliğini Vedat Oyan’ın, kurgusunu ise Mevlüt Koçak’ın yaptığı filmde, doğallıktan ödün verilmeden "insan gözünün gördüğü" bir atmosfer oluşturuldu.

Vicdan ile yoksulluk arasındaki sessiz çığlık: 'Sıvasız evlerden biri' 26 Aralık'ta sinemalarda! - Resim: 7

"Kervan 1915" filminde de Güneş ile çalışan, yaşayan en büyük duduk ustalarından Suren Asaturyan, filmin finali için özel bir melodi kaydetti.

Vicdan ile yoksulluk arasındaki sessiz çığlık: 'Sıvasız evlerden biri' 26 Aralık'ta sinemalarda! - Resim: 8

Yönetmen İsmail Güneş, Asaturyan ile olan iş birliğini şu sözlerle anlatıyor: "Çekimler bittiğinde Asaturyan’ın yürekleri kavuran duduğunun bu hikâyenin finaline çok yakışacağını fark ettim. Beni kırmadı ve Cem Çelebi’nin okuduğu ağıtın üzerine izleyenlerin gönül tellerini titretecek bir melodi kaydetti".

Vicdan ile yoksulluk arasındaki sessiz çığlık: 'Sıvasız evlerden biri' 26 Aralık'ta sinemalarda! - Resim: 9

Vicdan ile yoksulluk arasındaki sessiz çığlık: 'Sıvasız evlerden biri' 26 Aralık'ta sinemalarda! - Resim: 10

Eğer, bugün yaşanan süreç siyasal ve askerî bir başarıysa, bunun halka çok güzel anlatılması ve yitip gidenlerin anısının da onurlandırılması gerekir. ‘Bu olumlu sonuca bizi onların cesareti, yiğitliği taşıdı’ denilerek. Ülkede şu anda her sıvasız evin ayrı ayrı onurlandırılmaya ihtiyacı var.”

Vicdan ile yoksulluk arasındaki sessiz çığlık: 'Sıvasız evlerden biri' 26 Aralık'ta sinemalarda! - Resim: 11

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği; İsmail Güneş Film Yapım, TRT, İda Film Yapım ve Antika Film ortaklığında hayata geçirilen yapım , 60. Antalya Altınportakal Film Festivali yarışma seçkisinde de yer almıştı.

Vicdan ile yoksulluk arasındaki sessiz çığlık: 'Sıvasız evlerden biri' 26 Aralık'ta sinemalarda! - Resim: 12

Çekimleri Sakarya’nın Taraklı ilçesinde ve dört mevsimi kapsayan zorlu bir süreçte tamamlanan film, izleyiciyi sarsıcı bir gerçeklikle yüzleşmeye davet ediyor.

Vicdan ile yoksulluk arasındaki sessiz çığlık: 'Sıvasız evlerden biri' 26 Aralık'ta sinemalarda! - Resim: 13

FİLMİN KÜNYESİ

• Yapım: İsmail Güneş Film Yapım, TRT, İda Film, Antika Film

• Yazan ve Yöneten: İsmail Güneş

• Oyuncular: Mürşit Ağa Bağ (Pala İbrahim), Nermin Yılmaz (Ayşe), Fuat Onan (İsmail Dede)

Vicdan ile yoksulluk arasındaki sessiz çığlık: 'Sıvasız evlerden biri' 26 Aralık'ta sinemalarda! - Resim: 14

• Görüntü Yönetmeni: Vedat Oyan

• Kurgu: Mevlüt Koçak

• Şiir: Samim İğde

Vicdan ile yoksulluk arasındaki sessiz çığlık: 'Sıvasız evlerden biri' 26 Aralık'ta sinemalarda! - Resim: 15

• Okuyan: Cem Çelebi

• Müzik (Duduk): Suren Asaturyan

• Süre: 93 Dakika

Vicdan ile yoksulluk arasındaki sessiz çığlık: 'Sıvasız evlerden biri' 26 Aralık'ta sinemalarda! - Resim: 16

• Vizyon Tarihi: 26 Aralık

• Dağıtım: A90

