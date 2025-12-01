İstanbul Beyoğlu'nda epilepsi hastası E.Y. sokakta yürüdüğü sırada Kuloğlu Mahallesi'nde nöbet geçirerek bayıldı. Sokaktan geçen B.T.(43) ve C.C.D. (50) isimli şüpheliler, baygın E.Y.'ye yardım etmedikleri gibi, kıyafetlerini ve telefonunu gasbetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler tutuklandı. Kendine gelen E.Y., eşyalarının çalındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri 2 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece 'Açıktan hırsızlık' suçundan tutuklandı. Hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyaya düşen görüntülere 'Vicdanınız nerede!' yorumları yağdı.