Vicdansız hırsız kamerada... SMA hastalarının hayallerini çaldı

Bursa'da gece yarısı kapısı açık olan ekmek fırınına giren hırsız, SMA hastalarına yardım için konulan yardım kumbaralarını çaldı. Vicdansız hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mudanya ilçesi Yenimahalle'de bulunan bir ekmek fırınında meydana geldi. Fırının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, şüpheli fırının kapısından içeri girdikten sonra kasanın yanında duran iki yardım kumbarasını alarak kaçıyor.

Durumu sonradan fark eden fırın sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine fırına gelen ekipler güvenli kamerasından eşkalini tespit ettiği şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.(AA)

