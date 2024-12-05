Vicdansızlar 69 yaşındaki kadını bağlayıp altınlarını çaldılar

Kaynak: İHA
Vicdansızlar 69 yaşındaki kadını bağlayıp altınlarını çaldılar

Trabzon’un Tonya ilçesinde yaşanan hırsızlık olayında, 69 yaşındaki H.F. isimli kadını bağlayarak altınlarını çalan ve olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 4 şüpheli, 57 güvenlik kamerasının incelenmesi sonucunda yakalandı.

Olay, Tonya ilçesi Sağrı Mahallesi’nde meydana geldi. Maskeli iki erkek şahıs, H.F.’nin evine girerek yaşlı kadını bağladı. Şüpheliler, H.F.’nin altın kolye ve bileziğini çalarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşlı kadının bağlanmasıyla gerçekleşen bu yağma olayı üzerine jandarma ekipleri geniş çaplı bir araştırma başlattı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ve Tonya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemelerde, çevredeki 57 güvenlik kamerası görüntüleri detaylı olarak incelendi. İnceleme sonucunda, H.C. (41) ve H.U. (42) isimli iki erkek ile F.B. (46) ve S.B. (24) isimli iki kadın şüpheli tespit edildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yazılı bir açıklama yaparak şüphelilerin 4 Aralık 2024 tarihinde gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“24.11.2024 tarihinde saat 10.40 sıralarında Trabzon ili Tonya ilçesi Sağrı Mahallesinde H.F. (69) adlı bir kadının evine yüzü maskeli iki erkek şahsın gelerek H.F.’yi bağladıktan sonra altın kolye ve bileziğinin yağmalanması olayı ile ilgili olarak; Tonya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yapılan araştırmalar sonucunda olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen H.C. (41), H.U. (42), F.B. (46) ve S.B. (24) isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma işlemleri devam etmektedir.”

Şüphelilerin sorguları sürerken olayla ilgili adli sürecin detayları önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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