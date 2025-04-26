Vicdansızlığı kan dondurdu! İstanbul’da bakıcı dehşeti!

İstanbul Fatih ilçesi Nişanca Mahallesi'nde 25 Nisan'da meydana gelen olayda, Özbekistan uyruklu Maftuna İshmatova, yine Özbekistanlı bir ailenin bebeğine bakmak için anlaştı. Yaklaşık 2 aydır kendi evinde bakıcılık yapan İshmatova, 2 yaşındaki M.I. isimli bebeğe şiddet uygulamaya başladı.

Ağlayan bebeğe tokat ve tekme atan bakıcıyı yine evde olan başka bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydedip polise haber verdi. Eve gelen ekipler, Maftuna ishmatova'yı gözaltına aldı.

Evde 7 çocuk bulan ekipler, çocukların 2'sinin bakıcının çocuğu olduğunu diğer 5 çocuğun ise komşuların çocuklarını olduğunu belirledi.

Maftuna ishmatova'nın 2 çocuğu çocuk esirgeme kurumuna teslim edileceği öğrenildi. Şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.