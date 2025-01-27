Vicdansızlıkta son nokta! Faciayı bahis konusu yaptılar

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal otelde 21 Ocak Salı günü gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan bu üzücü olayın ardından vicdansız bazı şahıslar yangını kullanarak sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis sitesi reklamları yapmaya başladı. Sosyal paylaşım platformu Facebook üzerinden yapılan reklamlarda kişiler kendilerini yangında çalışan itfaiye personeli veya yangından etkilenen vatandaşlar gibi gösteriyor.

MİLYONLAR KAZANDIM DİYEREK DOLANDIRIYOR

Şahıslar, kendisini itfaiye personeli gibi gösterdiği reklamlarda yangında çocuğunu kurtardığı için bir kadının yanına gelerek nasıl teşekkür edebileceğini sorduğunu anlatıyor. Sonrasında ise telefonundan bir uygulama gösterdiğini ve "Ben buradan kazanıyorum istersen sen de dene. Bu sana teşekkür şeklim olsun" dediğini ifade ediyor. Sonrasında kendisinin de uygulamayı indirdiğini ve biraz para kaybettikten sonra milyonlarca para kazandığını söyleyerek vatandaşları dolandırmak için yasa dışı bahis sitesi reklamı yapıyor.

YANGIN MAĞDURUYMUŞ GİBİ AİLE HİKAYESİ UYDURDULAR

Şahıslar ayrıca bazı reklamlarda ise yangında mahsur kalmış vatandaş gibi davrandılar. Dolandırıcılar, olayı daha acıklı hale getirmek için yangının olduğu gün otelde konaklayan aile hikayesi uydurdular. Çocuklarının 5'inci kattan atladığını ve yangın nedeniyle bütün eşyalarını kaybettiklerini söylediler. Yine bir kadının yanlarına geldiğini ve ağlamaması gerektiğini söyleyerek uygulamayı gösterdiğini ifade eden dolandırıcılar aynı şekilde başta para kaybettikleri ancak sonrasında milyonlarca lira para kazandıklarını söyleyerek vatandaşları dolandırmaya çalışıyor.

FOTOĞRAF VE YORUMLARLA DESTEKLEDİLER

Dolandırıcılar sadece sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapmakla kalmıyor ayrıca başka hesaplar ile gönderilerin altına para kazandıklarını söylüyorlar. Şahıslar reklamları paylaşımlarının altına farklı hesaplar kullanarak uygulama sayesinde para kazandıklarını yazıyor ve para fotoğrafları paylaşıyor.