Galatasaray'dan Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Victor Nelsson, Danimarka basınından Bold'a konuştu. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'a geri dönmeyeceğini açıkladı.

İşte Victor Nelsson'un sözlerinden öne çıkanlar;

'GERİ DÖNMEYECEĞİM'

"Bu yaz neler olacağını göreceğiz. Ama geleceğimin Galatasaray'da olmadığını biliyorum. Geri dönmeyeceğim." dedi.

GENÇ TAKIMLA ANTRENMAN

Bold'da Nelsson ile yapılan röportajda yer alan kısımda, "Bold'un anladığı kadarıyla, Nelsson, Verona'ya kiralanmadan önce genç takımla antrenman yapmaya gönderildi." ifadelerini kullanıldı.

'ZOR BİR DÖNEM YAŞADIM'

"Galatasaray'da olanlar hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Ancak geçen yaz Roma'daki kiralık dönemimden döndüğümde zor bir dönem yaşadığımı söyleyebilirim."

'UZATMAK ZORUNDA KALDIM'

"Kulüpte harika yıllar geçirdim, taraftarlar tarafından sevildim ve şampiyonluklar kazandım. Roma'ya transfer olduğumda, Galatasaray ile sözleşmemi 2027 yılına kadar uzatmak zorunda kaldım. Bu, kiralanmamın şartı gibiydi. Bu yaz Verona'ya transfer olduğumda da şart aynıydı. Sözleşmemi bir yıl uzatmak zorunda kaldım, 2028'e kadar."

SATIN ALMA OPSİYONUNA DEĞİNMEDİ

Nelsson, "Verona'da olduğum için çok mutluyum. Burası, harika bir teknik kadroya, muhteşem bir şehre sahip iyi bir kulüp." dedi. Nelsson, Hellas Verona'nın kendisi için olan satın alma opsiyonu için yorum yapmadı.