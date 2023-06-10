Victor Nelsson'a dev teklif! Transfer gerçekleşirse kulüp rekoru kırılacak

Galatasaray'da forma giyen Victor Nelsson, gösterdiği başarılı performanslarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Birçok kulüpten oyuncuya teklif gelirken, son gelen teklif dudak uçuklattı.

22 MİLYON EURO

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Nelsson için 22 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

Galatasaray'ın ise Victor Nelsson'u 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin altında bir rakama bırakmayacağını Tottenham'a bildirdiği kaydedildi.

İtalyan kulüplerinin de istediği Nelsson'un tercihinin ise Premier Lig'den yana olacağı aktarıldı.

SATILIRSA TARİHE GEÇECEK

Victor Nelsson'un bu fiyatlara satılması durumunda kulüp tarihine geçecek.

Danimarkalı stoper, Galatasaray'ın en yüksek bedelli transfer satışı olarak rekor kıracak.

PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Nelsson, 1 gol ve 1 asistle oynadı.