Vıctor Nelsson'a İngiliz kancası. Dünya devi peşine düştü

Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Victor Nelsson'un talipleri bitmiyor. Danimarkalı yıldıza son olarak Arsenal talip oldu.

Vıctor Nelsson'a İngiliz kancası. Dünya devi peşine düştü

Editör: Hamza Özalkuş

İki sezon önce Galatasaray'a katılan ve her sezon perfromansının üstüne koyan Nelsson bu sezon transfer gündeminde ismi en çok geçenlerden biri oldu.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Arsenal, Hollandalı stoperi Justin Timber'ın yerine oyuncu bakıyor ve iki aday var. Biri Crystal Palace'den Guehli, diğeri de Galatasaray'dan Nelsson.

Galatasaray'a 2021 yazında transfer olan Nelsson'un takımıyla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar ediyor.

24 yaşındaki Victor Nelsson, Galatasaray formasıyla çıktığı 81 resmi maçta 2 gol kaydetti.

Galatasaray, yıldız oyuncuyu 2021-22 sezonunun başında Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

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