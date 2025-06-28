Victor Osimhen çılıdırttı! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a flaş soru

Kaynak: Haber Merkezi
Victor Osimhen çılıdırttı! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a flaş soru

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği, şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi. Kutlamalara Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk da katıldı. İkili arasında yaşanan bir diyalog geceye damga vurdu. İşte detaylar...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından 25. Şampiyonluk Gecesi yapıldı. Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen geceye Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Gecede yapılan "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor" tezahüratları sonrası Okan Buruk mikrofonu eline aldı ve, "Bu sene de en güçlü şekilde kadromuzu hazırlayacağız." dedi.

Buruk ardından Dursun Özbek'e dönerek, "Taraftar çıldırıyor başkanım onu da göz ardı etmeyelim." ifadelerini kullandı.

1729877975793-son-haber-muhabir-psd-17.jpg

Dursun Özbek'in cevabı ise geceye damga vurdu. Özbek, Okan Buruk'a "Hocam Allah aşkına şimdi taraftar çıldırdı da sen de mi çıldırdın!" dedi.

Okan Buruk'un "Hocalar hep ister biliyorsunuz" demesinin üzerine ise Özbek, "İstemek başka bir şey çıldırmak başka bir şey" şeklinde konuştu.

İkilinin bu diyaloğu hem kendilerini hem de geceye katılanları güldürdü.

Son Haberler
Sıcaktan bunalan vatandaşlara limonata ikramı
Sıcaktan bunalan vatandaşlara limonata ikramı
Yangın mağdurlarının temel ihtiyaçlarını hızla karşılandı
Yangın mağdurlarının temel ihtiyaçlarını hızla karşılandı
Aydıncık’ta 225 adet keklik doğaya salındı
Aydıncık’ta 225 adet keklik doğaya salındı
Bornova’da üreticiye bilinen yanlışları anlatıldı
Bornova’da üreticiye bilinen yanlışları anlatıldı
Tekirdağ’da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu
Tekirdağ’da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu