Victor Osimhen çılıdırttı! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a flaş soru

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından 25. Şampiyonluk Gecesi yapıldı. Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen geceye Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Gecede yapılan "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor" tezahüratları sonrası Okan Buruk mikrofonu eline aldı ve, "Bu sene de en güçlü şekilde kadromuzu hazırlayacağız." dedi.

Buruk ardından Dursun Özbek'e dönerek, "Taraftar çıldırıyor başkanım onu da göz ardı etmeyelim." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'in cevabı ise geceye damga vurdu. Özbek, Okan Buruk'a "Hocam Allah aşkına şimdi taraftar çıldırdı da sen de mi çıldırdın!" dedi.

Okan Buruk'un "Hocalar hep ister biliyorsunuz" demesinin üzerine ise Özbek, "İstemek başka bir şey çıldırmak başka bir şey" şeklinde konuştu.

İkilinin bu diyaloğu hem kendilerini hem de geceye katılanları güldürdü.