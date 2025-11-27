Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Ekol TV'ye açıklamalar yaptı. Özbek, Victor Osimhen ve diğer sakat oyuncuların derbi kadrosunda olacaklarını dile getirdi.

Victor Osimhen Fenerbahçe derbisinde kadroda olacak mı? Dursun Özbek açıkladı - Resim : 2

İşte Özbek'in o sözleri:

'OSIMHEN KADRODA OLACAK'

"(Son haftalardaki takım performansı) Taraftarlarımız hiç endişe etmesinler pazartesi günü sahada Galatasaray, en yüksek seviyede performansını verecek. Sakatlıktan dönen oyuncularımız da kadroda olacak. Onun için öncelikle güzel bir maç olmasını diliyorum. Gülen tarafın da Galatasaray olmasını arzu ediyorum. Önemli bir derbi, herkesi izlemeye davet ediyorum.

Osimhen'in pazartesi günü kadroda olması gerekiyor, olacak herhalde. Çünkü bugüne kadar yaptığımız konuşmalarda hedef öyleydi. Diğer sakatlıktan dönen oyuncularımız da büyük ihtimalle kadromuzda olacak. Çok güzel bir takımla sahaya çıkacağız."

