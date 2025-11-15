Süper Lig’de üst üste 4. şampiyonluğunu hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi’nde en az çeyrek finali isteyen Galatasaray, devre arası transfer dönemi için kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların listesinde ilk sırada ise Atalanta’nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman bulunuyor.

VICTOR OSIMHEN ADEMOLA LOOKMAN'A VİDEOLAR İZLETTİ

Galatasaray Yönetimi, transferde önemli bir strateji izleyerek dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen’i devreye soktu. Osimhen, milli takım kampında vatandaşı Lookman’la özel görüşmeler yaparak ona Galatasaray’ın vizyonunu, hedeflerini ve taraftar atmosferini anlattı ve bazı maç videolarını izlettirdi.,

'KULÜPLER ANLAŞIRSA GELMEYE HAZIRIM'

Osimhen’in anlattıkları karşısında oldukça etkilendiği belirtilen Lookman’ın, "Kulüpler anlaşılırsa gelmeye hazırım." dediği öne sürüldü. Osimhen bu gelişmeleri Galatasaray Yönetimi'ne iletirken, sarı-kırmızılılar da Atalanta ile ilk teması kurdu.

Serie A ekibi Atalanta'nın 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu için 40 milyon euro talep ettiği iddia edildi. Galatasaray'ın da bu bedeli aşağıya çekmek için uğraştığı kaydedildi.

'GALATASARAY TOTTENHAM'A KARŞI AĞIR FAVORİ'

SportsBoom’da yer alan habere göre; Lookman’ın Atalanta ile bağları her geçen gün daha da zayıflıyor. Oyuncunun ocak ayında ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, Tottenham ve Galatasaray’ın yıldız futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı. Ancak haberde, transfer için Galatasaray’ın açık ara favori olduğu belirtildi.