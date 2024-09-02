Victor Osimhen Galatasaray'da. 100 milyon Euro'luk golcü

Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası hemen golcü arayışına giren Galatasaray rotayı Napoli forması giyen Victor Osimhen'e çevirmişti. İtalyan ekibiyle yaşadığı problemler nedeniyle kadro dışı bırakılan Nijeryalı yıldızın durumunu fırsat bilet Sarı-Kırmızılılar hemen harekete geçti.

Osimhen'in 11 milyon Euro'luk maaşını karşılama şartıyla İtalyan ekibine kiralama teklifi sunan Galatasaray olumlu yanıt aldı. Bunun üzerine Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu ve futbol direktörü Cenk Ergün, transferi noktalamak için Napoli'ye gitti.

İtalyan basını, Osimhen'in de Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği ve işin sadece ıslak imza ve sağlık kontrollerine kaldığı belirtildi. Oyuncu kısa süre içinde Türkiye'ye gelecek.

İngilizler'in önde gelen yayın organı Sky Sport da Victor Osimhen'in, Galatasaray'a transferini "flaş" olarak duyurdu.

Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Osimhen'in Napoli ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 2020 yılından bu yana Napoli forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 133 maçta 76 gol attı ve 18 asist yaptı.

OSİMHEN NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

Victor Osimhen, yaz transfer dönemi boyunca Paris Saint-Germain'e transfer olmak istedi ancak kulüpler anlaşamadı.

Daha sonra Chelsea, Napoli ile Osimhen'in transferi konusunda anlaşma sağladı ancak bu kez de Nijeryalı oyuncu Chelsea'ye gitmeyi reddetti.

Transfer dönemi açık olan Suudi Arabistan'ın önemli kulüplerinden Al-Ahli ise Napoli ile ortak bir noktada buluşamadı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, daha önce Chelsea ve Inter'de birlikte çalıştığı Lukaku'yu transfer ettirdi ve Osimhen'i de kadro dışı bıraktı.