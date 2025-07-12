Victor Osimhen gerçeği ortaya çıktı! Mesele sadece teminat mektubu değilmiş: İşte transferin bitmeme sebebi...

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Victor Osimhen gerçeği ortaya çıktı! Mesele sadece teminat mektubu değilmiş: İşte transferin bitmeme sebebi...

Galatasaray, Victor Osimhen ile kişisel şartlarda anlaşmış ve Napoli ile pazarlıklara başlamıştı. İtalyan devinin, Victor Osimhen için istediği 75 milyon euro bonservis bedelini ödemeyi kabul eden Galatasaray'dan bir de teminat mektubu talep edilmişti. Napoli Yönetimi, teminat mektubu isteğini de kabul eden sarı-kırmızılılardan bir talepte daha bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray'da Victor Osimhen, transferi için gündem devam ediyor. Sarı-kırmızılılarla anlaşan Victor Osimhen'in pazarlıkların bitmesini beklediği ve ardından hemen İstanbul'a geleceği kaydedilmişti.

Uzun süren görüşmelerde sürekli taleplerde bulunan Çizme ekibinin, Galatasaray'dan bir istekte daha bulunduğu iddia edildi.

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VICTOR OSIMHEN İÇİN YENİ İSTEK

Repubblica'da yer alan habere göre; Victor Osimhen, Napoli Başkanı De Laurentiis'e Galatasaray'ın tek seçeneği olduğunu bildirdi. Napoli, anlaşmaya Osimhen'in önümüzdeki üç yıl boyunca başka bir kulüpte Serie A'ya dönememesi yönünde bir madde koyulmasını istiyor.

Cimbom'un ise Napoli'ye 40 milyon euroluk peşin ödeme yapacağını ilettiği belirtildi. Kalan 35 milyon euroluk kısmın iki taksit halinde ödeneceği bildirildi. Ayrıca banka teminatının verileceği de yeni görüşmede Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'e iletildi.

Ancak transferin şu ana kadar gerçekleşmeme nedeninin ise, Napoli'nin koydurmak istediği madde olduğu haberleri İtalyan basınında yer aldı.

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