Victor Osimhen için resmi açıklama! Galatasaray taraftarları çılgına dönecek

Süper Lig devi Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesinin bitmesine çok kısa bir süre kalan Victor Osimhen'in geleceği hala belirsizliğini koruyor. Cimbom'un, tapusunu almak için çalışmalarını sürdürdüğü Nijeryalı golcü için İtalyan devi tarafından açıklama geldi.

VICTOR OSIMHEN İÇİN JUVENTUS AÇIKLAMA YAPTI

Aylardır Victor Osimhen'i transfer etmek istediği iddia edilen Serie A devlerinden Juventus beklenmedik bir açıklama yaptı. Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada, " "Victor Osimhen'i istemiyoruz. Medya, baskı kurmak için böyle haberler yapıyor. Biz ilgilenmiyoruz." dedi. Bu sözlerin ardından, sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden mutluluklarını dile getirdiler.

VERECEĞİ KARAR BEKLENİYOR

Galatasaray Yönetimi'nin uzun süredir dünyaca ünlü oyuncunun bonservisini almak istediği biliniyor. Bu doğrultuda kaynak arayışlarını tamamlayan ve yıldız oyuncu için gerekli olan 75 milyon euro bonservis bedelini hazırlayan yönetimin, Osimhen'in vereceği kararı beklediği öğrenildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan 27 yaşındaki golcü, bu mücadelelerde 33 gol attı ve 8 asist yaptı.