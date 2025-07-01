Victor Osimhen için süre doldu! Tüm Galatasaraylıların gözü orada

Kaynak: Haber Merkezi
Victor Osimhen için süre doldu! Tüm Galatasaraylıların gözü orada

Galatasaray'da, Victor Osimhen'in kiralık sözleşmesi dün sona erdi. Sarı-kırmızılılarda yönetim, henüz geleceği hakkında kararını veremeyen Nijeryalı golcü için harekete geçti.

Futbol dünyasının aylardır merakla beklediği Victor Osimhen bilmecesi nihayet çözülüyor. Nijeryalı futbolcunun gelecek sezon hangi takımda oynayacağını bugün açıklaması bekleniyor. Galatasaray Yönetimi, yıllık 23 milyon euro net maaş teklif ettiği Osimhen’e, “Biz, transfer politikamıza sana göre yön vereceğiz, bu yüzden 1 Temmuz’a kadar olumlu ya da olumsuz dönüş yapman gerekiyor” dedi. Yıldız oyuncu dönüş yapmadığı takdirde sarı kırmızılılar, transfer listesindeki diğer isimlerle görüşmelerini yoğunlaştıracak.

.jpeg

VICTOR OSIMHEN KADRO DIŞI KALABİLİR

La Repubblica'da yer alan habere göre; Napoli Kulübü de bonservisine sahip olduğu Osimhen’e, “Hangi takımda oynayacağına 1 Temmuz’a kadar ver” uyarısını yaptı. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in de yıllık 40 milyon euroyu aşan bir teklif yaptığı Osimhen, herhangi bir kulübe transfer olmadığı takdirde Napoli tarafından kadro dışı bırakılacak.

Son Haberler
Devlet Bahçeli konuştu: 'Dublör kullanıyor, çoktan öldü' diyen şarlatanlar
Devlet Bahçeli konuştu: 'Dublör kullanıyor, çoktan öldü' diyen şarlatanlar
Elazığ’da araç direğe çarptı: 1 yaralı
Elazığ’da araç direğe çarptı: 1 yaralı
Nesli tehlike altında, ortaya çıkmaya başladı! Koparmanın cezası 387 bin 141 lira
Nesli tehlike altında, ortaya çıkmaya başladı! Koparmanın cezası 387 bin 141 lira
Hakkari’de minibüs takla attı: Yaralılar var
Hakkari’de minibüs takla attı: Yaralılar var
Zamanın izlerini silen üç mucize! Kırışıklıklara karşı doğal mucize
Zamanın izlerini silen üç mucize! Kırışıklıklara karşı doğal mucize