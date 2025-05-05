Victor Osimhen ile fotoğraf çektirdi! Görevinden oldu

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Victor Osimhen ile fotoğraf çektirdi! Görevinden oldu

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Galatasaray - Sivasspor mücadelesinin ardından olay olacak bir olay yaşandı. Anadolu ekibi, sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen ile fotoğraf çektiren yöneticisi istifa etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında konuk ettiği mücadeleyi ilk yarıda bulduğu gollerle 4-1 kazanmayı başardı. Bu maçın bitiminin ardından şampiyonluk ipini göğüslemeye daha da yaklaşan Cimbom'da Victor Osimhen attığı 2 golle yıldızlaştı.

Maçın ardından Nijeryalı golcü ile fotoğraf çektiren Sivasspor Asbaşkanı Mücahit Yıldız istifa etti.

VICTOR OSIMHEN İLE FOTOĞRAF ÇEKTİREN MÜCAHİT YILDIZ GÖREVİ BIRAKTI

Sivasspor Asbaşkanı Mücahit Yıldız, karşılaşmanın ardından çocuklarıyla beraber Victor Osimhen ile fotoğraf çektirdi. Bu olayın ardından Sivasspor yaptığı açıklamada Yıldız'ın görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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İşte Sivasspor'un açıklaması;

" Dün akşam oynanan Galatasaray - Net Global Sivasspor karşılaşmasının ardından, As Başkanımız Mücahit Yıldız’ın sosyal medya platformlarında yer alan görüntüleri üzerine kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkatle takip edilmiştir. Bu çerçevede kulüp değerlerimiz doğrultusunda, Başkanımız Bahattin Eken ile yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün menfaatleri gözetilerek Sn. Mücahit Yıldız görevinden istifa etmiştir. Kamuoyunun ve camiamızın bilgisine saygıyla sunarız."

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