Victor Osimhen İstanbul'da. Binlerce Galatasaraylı karşıladı

Galatasaray İtalya Serie A takımlarından Napoli'de forma giyen Victor Osimhen'le ve kulübüyle anlaşmıştı.

Nijeryalı golcü gece Gece saat 03.40'ta özel uçakla Atatürk Havalimanı'na indi.

Osimhen'i binlerce Galatasaraylı taraftar karşıladı.

Osimhen şunları söyledi:

"Atmosfer harika. Dünyanın en iyi taraftarları burada. Burada olmak güzel. Çok heyecanlıyım. Stadyumda taraftarları göremek için sabırsızlanıyorum. Onlar için elimden geleni yapacağım.

Mertens, müthiş birisi. Bana çok yardımcı olmuştu. Kendisiyle gelmeden önce konuştum. Onunla oynamak içi sabırsızlanıyorum. Diğer takım arkadaşlarımla da oynayacağım için sabırsızlanıyorum."

Galatasaray Kulübü KAP'a yaptığı bildirimde de "Profesyonel Futbolcu Victor James Osimhen'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SSCN Napoli SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.