Nijerya Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri için kampa çağrılan 21 oyuncunun listesini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Aday kadroda olan Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen'in adının kamp listesinde yer almaması dikkat çekti.

Taraftarlar, Osimhen'in Nijerya'da olduğu halde neden kampta olmadığını sorgularken, Nijerya basınında da "Osimhen nerede?" ve "Osimhen kayboldu" başlıkları atıldı.

Victor Osimhen kayboldu! Nijerya'da akıllara durgunluk veren olay - Resim : 2

GALATASARAY BİLGİ TALEP ETTİ

Bu gelişmenin ardından, yine Nijerya basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray Yönetimi'nin, Osimhen'in durumu hakkında Nijerya Futbol Federasyonu'ndan bilgi talep ettiği öne sürüldü. Ayrıca, Osimhen'in kamp dışında kalma nedeninin sakatlık ya da özel izin olabileceğini aktarıldı.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

