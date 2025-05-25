Victor Osimhen transferi resmen bitti! 3 yıllık imzayı attı

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Victor Osimhen transferi resmen bitti! 3 yıllık imzayı attı

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için ülkesi Nijerya'dan büyük bir iddia ortaya atıldı. Yıldız oyuncunun, Suudi ekibine 3 yıllık imza attığı kaydedildi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Nijerya'nın Daily Post Gazetesi'nden Cimbom'a kötü haber geldi.

VICTOR OSIMHEN'İN AL HILAL'E İMZA ATTIĞI İDDİA EDİLDİ

Gazete, Victor Osimhen'in Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübüyle üç yıllık sözleşme imzaladığını ileri sürdü. Bu gelişmeyle Premier Lig devleri Chelsea ve Manchester United'ın, yıldız oyuncunun transferinde geri planda kaldığını yazıldı.

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36 GOL ATTI

Victor Osimhen, sezon başında Napoli'den kiralık olarak katıldığı Galatasaray'da tüm kulvarlarda 40 maçta 36 gol atarak takımının Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynadı.

Dünya yıldızı golcü, 8 kez de takım arkadaşlarına gol pası vermeyi başardı.

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