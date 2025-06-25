Victor Osimhen yarışına dünya devi de katıldı!

Galatasaray'ın haber beklediği Osimhen için dün sıcak bir gelişme yaşandı. Yeni sezonda Premier Lig'de şampiyon ünvanını korumak isteyen Liverpool'un, Nijeryalı golcü için harekete geçtiği ve Napoli'ye çarpıcı bir takas teklifinde bulunduğu bildirildi.

VICTOR OSIMHEN İÇİN LIVERPOOL OYUNCU VE PARA TEKLİF ETTİ

Team Talk'ta yer alan habere göre; İngiliz devi, Osimhen transferi için Darwin Nunez, Federico Chiesa ve 17 milyon Sterlin'lik bir teklifi Napoli'ye sundu. Teknik direktör Arne Slot'un kadrosunda elit bir 9 numara görmek istediği ve Osimhen ismi üzerinde ısrarcı olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Manchester United'ın da 26 yaşındaki golcü için devreye girdiği ve transfer yarışının kızıştığı ifade ediliyor.