UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Union Saint-Gilloise'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sezon Devler Ligi'nde 2. yenilgisini yaşayan Cimbom'da Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.

2 YENİLGİ DE VICTOR OSIMHEN'İN OLMADIĞI MAÇLARDA

Galatasaray, Devler Ligi'nin ilk haftasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olmuştu. Nijeryalı golcü, o maçta da forma giyememişti. Dünkü mücadeleyle beraber, sarı-kırmızılılar, 2. mağlubiyetini de Osimhen'in oynamadığı maçlarda almış oldu.